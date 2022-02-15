Российские биатлонисты упустили золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественную команду в гонке представил квартет Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова. Россияне лидировали в гонке, однако из-за неудачной стрельбы Латыпова лишились шанса на золотую награду. В итоге отечественные биатлонисты завоевали бронзу.

Победителями стали норвежские спортсмены. Серебро выиграли биатлонисты из Франции.

13 февраля Латыпов завоевал бронзовую награду в гонке преследования на 12,5 километра. Выиграл гонку французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).