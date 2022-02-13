Российский биатлонист Латыпов выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине
Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Играх в Пекине
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 километра на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Отечественный спортсмен показал третий результат, уступив лидеру 35,3 секунды. Выиграл гонку французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал Тарьей Бе из Норвегии.
В женской гонке преследования россияне остались без наград. Победительницей стала норвежка Марте Рейселанд. Второй финишировала Эльвира Эберг из Швеции, а третье место также осталось за представительницей Норвегии Тириль Экхофф.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).