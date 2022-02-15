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Названы лучшие регионы России по производительности труда

Минэкономразвития России назвало регионы с самой высокой производительностью труда

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минэкономразвития назвало регионы России с самой высокой производительностью труда, победившие в соответствующем национальном проекте. Релиз министерства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Первые три места заняли Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия. Также в пятерку лучших попали Татарстан и Нижегородская область. Шестое-седьмое места заняли Удмуртия и Свердловская область. Места с восьмого по 12-е с равным результатом распределились между Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областями, а также Приморским краем.

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В этих 12 регионах производительность труда выросла на большем числе предприятий, нежели в среднем по стране. «Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт», — отметил директор департамента Минэкономразвития по производительности труда, защите и поощрению капиталовложений Александр Молодцов.

Нацпроект курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым, учитывает данные компаний из разных регионов, подключившихся к нему, за 2020 год. Результаты за 2021-й будут опубликованы не позднее 15 декабря нынешнего года. Как утверждают авторы рейтинга, это связано с методикой подсчета производительности труда.

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Платон Щукин
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