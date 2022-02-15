Владельцы офшоров стали платить меньше налогов в России

Бенефициары контролируемых иностранных компаний (КИК) в 2021 году заплатили в бюджеты регионов на 15 процентов меньше, чем годом ранее, выяснил РБК, получив данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Сумма отчислений снизилась с 4,05 миллиарда до 3,45 миллиарда рублей.

Владельцы офшоров стали платить меньше налогов из-за того, что в 2021 году в силу вступил новый порядок их уплаты — для таких бизнесменов установили фиксированный платеж в 5 миллионов рублей. По оценке РБК, налоговые поступления по новой схеме составили в 2021 году больше 1,22 миллиарда рублей — это 35 процентов от всего объема НДФЛ, который заплатили владельцы иностранных компаний за год.

При этом владельцам КИК предоставили выбор — платить налоги по новому или по старому порядку, который предполагает НДФЛ в размере 13 процентов с прибыли организации и 15 процентов, если налогооблагаемая база компании составляет больше 5 миллионов рублей. По итогам 2021 года новым способом уплаты налога воспользовались около 245 человек.

Упрощенный порядок уплаты НДФЛ по фиксированной ставке предложил ввести президент России Владимир Путин. Свою позицию он аргументировал тем, что схема расчета суммы сборов слишком сложна — бизнесменам следует предоставить возможность не сдавать отчетность и отдавать в казну фиксированную сумму. В СМИ эту меру называли «подарком списку Forbes».

В феврале стало известно, что в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов Евросоюз решил включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. ЕС не устраивает наличие в стране вредоносных налоговых режимов в специальных административных районах (САР), так называемых русских офшорах, организованных во Владивостоке и Калининграде. Россия может оказаться во второй группе перечня некооперативных стран (non-cooperative jurisdictions), то есть в приложении Annex II вместе с Гонконгом, Коста-Рикой, Малайзией и так далее.

