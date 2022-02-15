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Политолог оценил шанс на признание ДНР и ЛНР без нарушения Минских соглашений

Политолог Суздальцев считает, что признание Донбасса Россией нарушит Минские соглашения

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия не может признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без нарушения Минских соглашений. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил шансы на признание республик Донбасса политолог Андрей Суздальцев.

Это стопроцентное нарушение Минских соглашений, которые направлены на возвращение Донецка и Луганска в состав Украины. Эти соглашения построены на принципе территориальной целостности Украины

Андрей Суздальцевполитолог

Суздальцев считает, что в России в целом готовы признать республики, однако сейчас такой жест означал бы подтверждение агрессивных планов в отношении Украины.

«К бумаге в Кремле отнесутся максимально аккуратно, объяснятся по ее поводу, но подписывать не будут. Это бы усугубило ситуацию с тем, что нас обвиняют в агрессии против Украины. На этом фоне признание выступило бы индикатором наших намерений провести эту агрессию», — считает политолог.

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Он также отметил, что нарушение Минских соглашений неоднократно было предлогом для введения санкций против России, и признание ДНР и ЛНР привело бы к пакету контрмер со стороны Запада, чего Москва хотела бы избежать.

Во вторник, 15 февраля, Госдума в ходе рейтингового голосования приняла проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии поддержали предложенный КПРФ вариант документа, предполагающий прямое обращение к президенту по этому поводу без дополнительных консультаций в МИД и других ведомствах.

За этот проект проголосовал 351 депутат. Предложенный «Единой Россией» альтернативный вариант, предполагающий направление документа в МИД, получил 310 голосов парламентариев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания республик пока официально не обсуждался на высшем уровне. Он напомнил о верности Москвы Минским соглашениям, которые рассматривают происходящее в Донбассе как внутреннее дело Украины.

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Роман Кирьянов
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