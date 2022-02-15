Кремль ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

Российское общество небезучастно к судьбе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако Москва остается приверженной Минским соглашениям. Так на вопрос о возможности признания республик ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь президента затруднился ответить, при каких условиях Москва могла бы пойти на признание этих образований в Донбассе. «Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется», — добавил Песков.

Комментируя обсуждение проектов обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР, представитель Кремля подчеркнул, что «народные избранники отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей». По его словам, власти к этому относятся с пониманием.