Певица Ирина Дубцова рассказала о потребовавшем раздеться продюсере

Российская певица Ирина Дубцова вспомнила о продюсере, потребовавшем от нее раздеться во время кастинга. Об этом сообщает MK.RU.

Артистка рассказала, что инцидент произошел до ее участия в шоу «Фабрика звезд». Она исполнила несколько песен, после чего ее попросили снять одежду.

«Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: "До свиданья!" Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся и дыма без огня не бывает», — сказала Дубцова. Она пояснила, что до этого случая не верила в стереотипы о том, что зачастую в шоу-бизнес попадают через постель.

Певица отметила, что после выигрыша в «Фабрике звезд» она оказалась в продюсерском центре Игоря Крутого, где к ней относились по-человечески и оказывали поддержку. «Я прошла большой путь. Когда-то он (Игорь Крутой — прим. "Ленты.ру") был моим продюсером, а сейчас мы вместе сидим в жюри на разных проектах», — заявила исполнительница.

Она призналась, что ей всегда везло с продюсерами, среди которых был не только Крутой, но и Игорь Матвиенко. По словам Дубцовой, они являются творческими людьми и мыслят с ней в одном направлении.