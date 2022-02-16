Врач оценил вред от найденной в пробе Валиевой комбинации препаратов для сердца

Применение трех препаратов для улучшения работы сердца, следы которых, по словам представителя американского антидопингового агентства (USADA), обнаружили в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, не должно привести к серьезным последствиям для организма. Об этом «Ленте.ру» сказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев.

«Вреда не будет, организм в таком возрасте разложит все на молекулы, все уйдет из организма. Да и дают их, я так понимаю, непостоянно, наверное, это какие-то курсы, но этого не должно быть», — поделился врач.

Кремнев предположил, что препараты могут влиять на потребление кислорода и оптимизировать работу сердечной мышцы на фоне больших нагрузок. «Это лекарство для больных людей, и здоровым их давать мне непонятно зачем. Это не витамины все-таки, тот же триметазидин дают больным с ишемической болезнью сердца, у которых недостаточное снабжение миокарда кислородом. Он таким образом работает, что даже если кислорода мало, то клеточки сердечной мышцы работают, довольствуясь тем, что есть», — объяснил врач.

Ранее The New York Times сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три вещества для улучшения работы сердца: запрещенный триметазидин, о котором было известно ранее, а также L-карнитин и гипоксен. В издании предположили, что эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости. Международное агентство тестирования (ITA) официально сообщало об обнаружении в пробе спортсменки только одного вещества — триметазидина.