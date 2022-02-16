В США сравнили ВКС России и Воздушные силы Украины

По численности техники и ее возможностям Воздушно-космические силы (ВКС) России превосходят Воздушные силы Украины. Об этом пишет Popular Mechanics.

В сравнении, приводимом американским журналом, отмечается, что в случае войны Воздушные силы Украины будут способны совершать точечные налеты на российские войска, но «вряд ли продержатся долго». «Подавляющее преимущество России в истребителях, штурмовиках и ракетах наземного базирования с самого начала нанесет удар по Воздушным силам Украины, оставив мало мест, если таковые вообще будут, где обороняющаяся авиация могла бы спрятаться», — говорится в публикации.

В частности, отмечается, что Украина располагает 43 истребителями МиГ-29, 26 самолетами Су-27, 12 бомбардировщиками Су-24 и 17 штурмовиками Су-25, построенными в СССР.

Popular Mechanics, ссылаясь на данные от FlightGlobal, пишет, что Россия имеет более 1000 боевых самолетов, а также располагает современными системами противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф», и оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер».

Между тем издание допускает, что «вмешательство авиации НАТО перевернет шахматную доску Москвы».

В декабре американское издание The Drive заметило, что в гипотетической воздушной битве друг с другом Украина и Россия могут задействовать много одинаковых моделей самолетов, но в совершенно разных количествах.

В декабре в справочнике World Air Forces 2022, издаваемом журналом FlightGlobal, также сообщалось, что Россия занимает второе место в мире после США по числу военных самолетов и вертолетов. Согласно представленным данным, Россия располагает 4173 военными летательными аппаратами (8 процентов от мирового парка военной авиации). По материалам того же справочника, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).