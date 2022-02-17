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Фигуристка Щербакова оценила победу на Олимпиаде-2022

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что чувствует облегчение после победы на Олимпиаде-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свое выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что чувствует радость и облегчение после победы на Играх. Она подчеркнула, что сделала свой максимум и добилась цели. «Когда мне говорят, что я олимпийская чемпионка, пока не могу поверить, что это про меня. Нужно время, чтобы осознать», — добавила Щербакова.

Ранее 17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Александра Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото. Выступавшая последней россиянка Камила Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.

Кроме победы на Олимпиаде Щербакова выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат России. Она является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

Анастасия Борисова
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