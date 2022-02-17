Российская конькобежка описала атмосферу на Олимпиаде в Пекине фразой «это дно»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина раскритиковала атмосферу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Ее слова передает РИА Новости.

«Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно», — заявила спортсменка. Она описала атмосферу на Олимпиаде фразой «это дно».

Фаткулина добавила, что надеется поехать на следующие Игры под флагом страны и без маски. «Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь. В столовой кормят не очень. Сидим 23 дня, и еда одна и та же», — пожаловалась спортсменка.

4 февраля Фаткулина выступила знаменосцем сборной России на открытии Игр в Пекине. Вместе с ней флаг команды нес хоккеист Вадим Шипачев. По словам спортсменки, это самое позитивное воспоминание за всю Олимпиаду.

Игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России.