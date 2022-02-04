Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на Играх в Пекине

Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов во время церемонии открытия Игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шествии принимали участие порядка 50 членов российской делегации. Знаменосцами сборной Олимпийского комитета России (ОКР) стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Сборная России на Играх насчитывает 461 человека. Помимо самих атлетов это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники ОКР и Федерального медико-биологического агентства.

Российские спортсмены выступят в Пекине под флагом ОКР. Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Церемония открытия стартовала в 15:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 15:20. Первыми на стадион, по традиции, вышли члены сборной Греции.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.