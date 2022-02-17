Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
3:1
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|1/4 финала
Атлетико М
0:1
Завершен
Леванте
Испания - Примера|21-й тур
Интер М
0:2
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
1:1
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
Сегодня
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Сегодня
03:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» забил два гола «Интеру» в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото: Pixabay

«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021-2022. Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия, передает «Чемпионат».

Счет открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Второй гол в ворота миланского клуба забил египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на 83 минуте.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По мнению бойца, наибольших успехов в турнире могут достичь «Ливерпуль», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен». В список также попала мюнхенская «Бавария».

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила призыв Зеленского усилить влияние украинских СМИ в Донбассе
В Москве грабители избили водителя и забрали у него миллионы рублей
Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
Россия призвала принять финальные решения по ядерной сделке
Назван имеющий наибольшее количество компромата на Зеленского человек
Российские банки приготовились организовать контроль за оборотом криптовалют
В России предложили запретить рекламу на телевидении вечером
«Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Девушка ошиблась с выбором тату по невнимательности и прославилась в сети
«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.