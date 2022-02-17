«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021-2022. Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия, передает «Чемпионат».

Счет открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Второй гол в ворота миланского клуба забил египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на 83 минуте.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По мнению бойца, наибольших успехов в турнире могут достичь «Ливерпуль», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен». В список также попала мюнхенская «Бавария».

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

