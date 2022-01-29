Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оттава Сенаторз
1:1
2-й период
live
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
1:0
Перерыв
live
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
3 февраля
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов, в список попали «Реал» и «Бавария»

Фото: Dmitry Golubovich / Goballookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу MMA Junkie.

По мнению бойца, наибольших успехов в турнире могут достичь «Ливерпуль», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен». В список также попала мюнхенская «Бавария». Нурмагомедов объяснил, что сделать выбор было тяжело, потому что иногда бывает так, что сезон начинается хорошо, а к концу форма ухудшается.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Российских клубов среди участников плей-офф нет. Первые матчи пройдут 15,16, 22 и 23 февраля, ответные встречи запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия
Хозяйка «концлагеря для собак» в Подмосковье открыла новый приют
В Германии назвали неразумной остановку «Северного потока-2»
Медсестры в США продали свидетельства о прививках на 1,5 миллиона долларов
Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов
Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве жены в Волоколамске
В Европе назвали неэффективной дипломатию из-за Украины
Врач рассказал «важные для каждого» сведения об омикрон-штамме
Врач рассказал о «чугунной голове» при заражении омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter