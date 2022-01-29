Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу MMA Junkie.

По мнению бойца, наибольших успехов в турнире могут достичь «Ливерпуль», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен». В список также попала мюнхенская «Бавария». Нурмагомедов объяснил, что сделать выбор было тяжело, потому что иногда бывает так, что сезон начинается хорошо, а к концу форма ухудшается.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Российских клубов среди участников плей-офф нет. Первые матчи пройдут 15,16, 22 и 23 февраля, ответные встречи запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.