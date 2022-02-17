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Вор в законе Костя Канский вновь предстанет перед судом

В красноярский суд поступило дело оправданного в 2021 году вора в законе Кости Канского
Константин Найбауэр

Константин Найбауэр. Фото: Прайм Крайм

В Красноярский краевой суд поступило дело Константина Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский. Об этом в четверг, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Дата судебного заседания еще неизвестна. Ранее апелляционный суд отменил приговор присяжных, которые 13 сентября 2021 года оправдали криминального авторитета по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, посчитав, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вину во вменяемом ему преступлении.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД.

По данным полиции, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальной мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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Елизавета Новикова
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