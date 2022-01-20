Вору в законе Косте Канскому отменили оправдательный приговор

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра, которого присяжные признали невиновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Решение было вынесено по представлению прокурора региона Романа Тютюника. Апелляционная инстанция установила, что защита подсудимого допустила нарушения закона, которые повлияли на объективность присяжных. Дело Найбауэра отправлено на пересмотр. Он известен в преступных кругах как вор в законе Костя Канский.

Присяжные оправдали его 13 сентября 2021 года, посчитав, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вину во вменяемом ему преступлении.

Авторитета задержали полицейские и бойцы спецназа 19 октября 2019 года в его загородном доме. По данным МВД, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальном мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.