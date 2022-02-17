Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью на Олимпиаде в Пекине. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что победительница выступила ярко, а также продемонстрировала высокое мастерство и огромный творческий потенциал. «Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр», — указано в тексте.

Путин также пожелал Щербаковой новых достижений и передал добрые слова в адрес ее тренеров, наставников и подруг по сборной.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла — она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Выступавшая последней Камила Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.