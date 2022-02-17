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Фигуристка Трусова заявила о ненависти к фигурному катанию

Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда не выйдет на лед

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — заявила 17-летняя спортсменка.

Ранее 17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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