Россия начала производить собственный фарш для крабовых палочек сурими, об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает РИА Новости.

В 2021 году было произведено 8,4 тысячи тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта. Основной объем приходится на Юго-Восточную Азию, там фарш делают из тропических или тепловодных видов рыб. Самым ценным считается сурими из минтая, в настоящее время эту нишу в основном занимает США.

Президент ассоциации Герман Зверев рассказал, что шесть тысяч тонн произвел завод на острове Шикотан, это первое предприятие, запустившее в России серийный выпуск сурими. Еще 2,4 тысячи тонн произвели рыбаки в море, добавил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Это должно положительно сказаться на внутреннем рынке. Сейчас сурими импортируется в Россию в основном из Китая, Японии, Индии, Таиланда и Вьетнама. Собственное производство сурими позволит снизить зависимость от импортного сырья, а также повысить качество и доступность потребительской продукции», — указал Зверев.

В конце января компании, занимающиеся добычей рыбы и морепродуктов, направили десятки писем в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), пожаловавшись на угрозу массового закрытия предприятий из-за планов государства распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы.

