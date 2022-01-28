Российская отрасль пожаловалась на угрозу массового закрытия предприятий

Компании, занимающиеся добычей рыбы и морепродуктов, направили десятки писем в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), пожаловавшись на угрозу массового закрытия предприятий из-за планов государства распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы, пишут «Ведомости».

Речь идет о предложении Минсельхоза в 2023 году поделить между пользователями пятую часть общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. Тогда же ведомство предлагает разыграть на аукционе половину квот на добычу крабов и 100 процентов квот на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков. Чтобы распределить квоты, государство отберет их у действующих предприятий, что и беспокоит обратившиеся в ФНПР компании.

Представители отрасли утверждают, что предыдущие изъятия прошли совсем недавно: 20 процентов допустимого улова рыбы в инвестцелях разыграли в 2017 году, а 50 процентов краба — в 2019-м. Участие в аукционах могут позволить себе не все: так, добытчик морских ежей и кукумарии «Санди» не располагает нужными средствами и не может позволить себе кредиты, говорится в письме компании. В результате объем квот у него сократится с нынешней 531 тонны до нуля, а срок договора на их использование пока не истек.

Аналогичное письмо Рыболовецкой артели имени 50 лет Октября свидетельствует о том, что ранее у нее уже изъяли квоты на полторы тонны биоресуров, из-за чего пришлось уволить около 70 человек. Одна из организаций в своем обращении подчеркнула, что законопроект ведет к монополизации рынка и уничтожению малого и среднего бизнеса. Именно к этому сегменту относится больше 80 процентов добытчиков минтая и сельди, пояснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В добыче морского гребешка, трубача, морского ежа и трепанга задействовано 84 таких предприятий из 86. С замечаниями к идее Минсельхоза ранее, по данным «Ведомостей», выступали также Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и другие ведомства.

Крабовые аукционы в России стартовали с осени 2019 года, согласно закону, который Госдума приняла в апреле того же года. Тогда предполагалось, что средства должны были идти в том числе на борьбу с браконьерами и развитие рыболовства. В России крабовые аукционы также проводились с 2000-го по 2003 год. Аукционы по распределению прибрежных крабовых квот на юге Приморского края, от Золотого мыса до корейской границы, разыгрывались отдельно в 2010 и 2012 годах. Но позже их признали недействительными — был доказан картельный сговор.