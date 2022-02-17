Зеленский заявил о ненужности иностранных войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» заявил, что на территории страны не нужны иностранные военные.

«Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать"», — сказал он.

Ранее Зеленский прокомментировал эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины. Он назвал несвоевременными подобные меры. «Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания», — подчеркнул президент республики.

11 февраля США заявили, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть республику. Западные СМИ называли датой начала вторжения 16 февраля. Позже издание Politico со ссылкой на аналитиков сообщило, что нападение может состояться 20 февраля.

Москва отвергает обвинения в подготовке вторжения. 17 февраля Украина и самопровозглашенные республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта.