Стало известно о планах Украины высадить морской десант в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют высадить морской десант на побережье Азовского моря, чтобы атаковать с тыла позиции ополчения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как стало известно разведке, разработкой операции занимается командование оперативно-тактической группировки «Восток». Высадка должна позволить украинской армии создать плацдарм на азовском побережье для начала полномасштабного наступления на Донецк.

Как пояснил собеседник агентства, в рамках операции ударно-штурмовая ВСУ должна будет атаковать Народную милицию в направлении поселков Сартана и Коминтерново. «В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея», — сказал он.

Кроме того, как утверждает представитель ведомства, в состав группы войдут и несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны из Запорожья. Для десанта будут подготовлены катера, переданные Украине из США в рамках пакета военной помощи.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла окраины Донецка из 82-милиметровых минометов. Сведений о пострадавших и погибших не поступило. Как рассказали корреспонденту «Ленты.ру» жители города, в подобных обстрелах они перестали видеть «что-либо особенное».