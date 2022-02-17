Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах Украины высадить морской десант в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о планах ВСУ высадить морской десант на азовском побережье

Фото: The Ukrainian Naval Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют высадить морской десант на побережье Азовского моря, чтобы атаковать с тыла позиции ополчения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как стало известно разведке, разработкой операции занимается командование оперативно-тактической группировки «Восток». Высадка должна позволить украинской армии создать плацдарм на азовском побережье для начала полномасштабного наступления на Донецк.

Как пояснил собеседник агентства, в рамках операции ударно-штурмовая ВСУ должна будет атаковать Народную милицию в направлении поселков Сартана и Коминтерново. «В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея», — сказал он.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
00:00

Кроме того, как утверждает представитель ведомства, в состав группы войдут и несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны из Запорожья. Для десанта будут подготовлены катера, переданные Украине из США в рамках пакета военной помощи.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла окраины Донецка из 82-милиметровых минометов. Сведений о пострадавших и погибших не поступило. Как рассказали корреспонденту «Ленты.ру» жители города, в подобных обстрелах они перестали видеть «что-либо особенное».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
Абрамович вывел свой главный актив из офшора
Европейцы начали скупать автомобили Lada
Стало известно о планах Украины высадить морской десант в ДНР
Путин призвал незамедлительно высылать мигрантов за экстремизм
Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео
Путин призвал защищать права граждан в связи с расширением прав полицейских
В российском регионе семь человек отравились угарным газом
Зеленский предложил Путину провести переговоры в любом формате
Распыливший в лицо пенсионерке баллончик депутат Закускин подарил ей цветы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.