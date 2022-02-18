Российскую следовательницу обнаружили мертвой в своей квартире

В Краснодаре 54-летнюю сотрудницу МВД обнаружили мертвой в собственной квартире, проводится проверка. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшая была старшим следователем по особо важным делам. Она заняла эту должности в 2017 году, а в органах внутренних дел прослужила 29 лет. Ее тело без видимых следов насильственной смерти нашли 10 февраля, уточняет «Блокнот».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины гибели женщины. Ранее о плохом самочувствии она не сообщала, в списках больных коронавирусом не значилась.

В региональном управлении МВД подтвердили смерть следовательницы и сообщили о проведении проверки, в ходе которой будут опрошены соседи и родственники погибшей, чтобы установить обстоятельства произошедшего.