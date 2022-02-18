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Российский конькобежец-чемпион описал провал на Играх фразой «тонешь в болоте»

Российский конькобежец Кулижников: в Пекине надеялся только на чудо, но его не случилось
Павел Кулижников

Павел Кулижников. Фото: Phil Noble / Reuters

Российский конькобежец Павел Кулижников поделился эмоциями после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Тонешь в болоте и ничего не можешь с этим поделать», — такой фразой описал Кулижников провал на Играх. Он рассказал, что из-за перенесенного ранее коронавируса надеялся только на чудо, но его не случилось. Конькобежец заявил, что после болезни испытывал тревогу и панику каждый раз, когда выходил на дорожку.

На Играх в Пекине россиянин выступил на дистанции 1000 метров и занял 11-е место. Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. Также он пять раз становился первым на отдельных дистанциях.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина раскритиковала атмосферу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. «Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно», — заявила спортсменка. Она описала атмосферу на Олимпиаде фразой «это дно».

Игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России.

Дарья Коршунова
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