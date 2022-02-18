Щербакова рассказала о закончившихся эмоциях после победы на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об эмоциях после победы на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова передает РИА Новости.

«Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции», — заявила спортсменка. Она отметила, что у нее в голове нет никаких мыслей, только пустота и радость. 17-летняя фигуристка подчеркнула, что не расстроилась и чувствует себя хорошо.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Александра Трусова расположилась на втором месте с 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Еще одна россиянка Камила Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества.