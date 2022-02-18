Валиеву представят к государственной награде

Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Об этом изданию «Чемпионат.com» заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — все это решат в администрации президента», — рассказал депутат. Свищев также отметил, что Валиеву будут встречать в аэропорту со всеми почестями, как олимпийскую чемпионку, она будет окружена вниманием и заботой.

Ранее Свищев прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о Валиевой и ее тренере Этери Тутберидзе. Он призвал Баха не давать оценок действиям специалиста. «Он не детский психолог, это не его уровень — судить об эмоциях тренера. Тутберидзе совершенно нормально отреагировала на прокат Валиевой в произвольной программе», — заявил Свищев.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки и разрешил ей участие в Играх, что вызвало негативную реакцию со стороны Всемирного антидопингового агентства и МОК.

