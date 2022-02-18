В Госдуме осудили главу МОК после его слов о Валиевой и Тутберидзе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой и ее наставнице Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Бах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде.

Свищев призвал функционера не давать оценок действиям тренера. «Он не детский психолог, это не его уровень — судить об эмоциях тренера. Тутберидзе совершенно нормально отреагировала на прокат Валиевой в произвольной программе», — заявил Свищев.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки и разрешил ей участие в Играх, что вызвало негативную реакцию со стороны Всемирного антидопингового агентства и МОК.