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Бах раскритиковал тренеров Валиевой за холодность после выступления

Президент МОК Бах удивился, как холодно встретили со льда фигуристку Валиеву ее тренеры
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой за холодность после ее выступления в произвольной программе Олимпиады. Его слова передает РИА Новости.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — удивился Бах, признавшись, что на него это произвело сильное впечатление. «Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — добавил он.

По словам президента МОК, подобная ситуация не дает ему уверенности в окружении спортсменки и в ее будущем. На данный момент можно только надеяться, что этот опыт не станет «по-настоящему драматичным» для нее, подчеркнул Бах.

По результатам личного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде Камила Валиева заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Она дважды упала и допустила несколько ошибок, при этом спортсменка лидировала после короткой программы.

Марина Совина
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