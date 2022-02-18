Генпрокуратуре отказали в конфискации 62 участков и семи домов у офицера ФСБ

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, хотевшей конфисковать 62 земельных участка и семь домов у семьи бывшего сотрудника «банковского» отдела ФСБ Андрея Васильева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В декабре 2021 года Хорошевский суд Москвы постановил изъять у родственников офицера спецслужб в доход государства 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Московской области общей стоимостью больше 1,2 миллиарда рублей, как имущество, приобретенное на коррупционные доходы. Судья мотивировал свое решение тем, что конфискации подлежат только те активы, которые родственники Васильева купили в период с 1 января 2013 года, когда госслужащих и их семьи обязали согласно антикоррупционному закону декларировать имущество, до момента увольнения офицера из ФСБ в марте 2014 года.

С этим решением согласился Мосгорсуд и отказал Генпрокуратуре. Более того, апелляционная инстанция вернула семье Васильева один дом, согласившись с доводами адвоката Александра Гофштейна о том, что подмосковный особняк был возведен уже после отставки чекиста и его случайно конфисковали.

В списке Генпрокуратуры об изъятии также были автомобили Lexus LX450D, наручные часы Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, коллекционные медали, монеты, более 6,7 миллиона долларов, свыше 32 тысяч евро и около 4,24 миллиона рублей, несколько квартир и земельных участков.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Черкалина осудили на шесть лет, в отношении Васильева дело закрыли в связи с истечением срока давности, Фролова еще судят.