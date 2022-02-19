Роднина оценила представление Валиевой к государственной награде

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина заявила, что ничего удивительного в поощрении 15-летней спортсменки нет, так как все олимпийские чемпионы и призеры будут представлены к правительственным наградам. Она подчеркнула, что для награждения составлен список из спортсменов, тренеров, руководящего состава и обслуживающего персонала.

О представлении Валиевой к госнаграде стало известно 18 февраля. По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, вопрос, какую именно награду получит фигуристка, находится в стадии разработки.

Валиева заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине и завоевала золото в составе России в командных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке участвовать в Играх после допингового скандала. В ее пробе обнаружили запрещенное веществ триметазидин.