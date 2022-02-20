Тренер сборной Финляндии высказался о финальном матче Олимпиады с Россией

Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер высказался о финальном матче Олимпиады с Россией. Его слова передает «Чемпионат.com».

Маннер назвал матч против россиян самым легким на Играх. «Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», — заявил тренер. Он отметил, что финны защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил поражение российской команды в финале олимпийского турнира. «У нашей сборной, наверное, что-то не получилось. В принципе команда билась до конца», — заявил специалист. Он поздравил команду Финляндии с победой и поблагодарил отечественных хоккеистов за упорство.

20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.