Главный тренер сборной России оценил поражение хоккеистов в финале Олимпиады

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в финальном матче олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

«У нашей сборной, наверное, что-то не получилось. В принципе команда билась до конца», — оценил игру специалист. Он поздравил команду Финляндии с победой и поблагодарил отечественных игроков за упорство. Жамнов добавил, что хотел бы продолжить работу со сборной России.

Ранее 20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

После этого президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Жамнов продолжит работу со сборной и будет готовить команду к чемпионату мира. Жамнов был назначен главным тренером в конце сентября 2021 года.

