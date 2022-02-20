Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лидс Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Бавария
Сегодня
17:30 (Мск)
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|23-й тур
Бордо
Сегодня
19:05 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|25-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Спорт

Главный тренер сборной России оценил поражение хоккеистов в финале Олимпиады

Тренер сборной России по хоккею Жамнов заявил, что команда билась до конца на Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в финальном матче олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

«У нашей сборной, наверное, что-то не получилось. В принципе команда билась до конца», — оценил игру специалист. Он поздравил команду Финляндии с победой и поблагодарил отечественных игроков за упорство. Жамнов добавил, что хотел бы продолжить работу со сборной России.

Ранее 20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

После этого президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Жамнов продолжит работу со сборной и будет готовить команду к чемпионату мира. Жамнов был назначен главным тренером в конце сентября 2021 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Донецке обезвредили группу украинских диверсантов
В МИД Японии рассказали о будущих мерах Токио в отношении Курил и Украины
Нарколог объяснил срыв актера Валерия Николаева в спецприемнике
Главный тренер сборной России оценил поражение хоккеистов в финале Олимпиады
В ДНР рассказали об одобрении Западом украинского вторжения в Донбасс
В России были госпитализированы 10 372 пациента с коронавирусом
Капитан сборной России по хоккею высказался о поражении в финале Олимпиады-2022
Россиянка отдохнула в люксовом отеле в Египте и пожалела о потраченных деньгах
Журналист американской газеты исказил цитату Путина о развале Советского Союза
Социолог призвал прекратить традицию скидываться деньгами на подарки коллегам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.