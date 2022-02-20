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Спорт

Стало известно о будущем главного тренера сборной России по хоккею

Владислав Третьяк заявил, что тренер Жамнов продолжит работу со сборной России по хоккею

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов продолжит работу со сборной. Его слова стали известны РИА Новости.

Третьяк заявил, что тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Жамновым будет готовить команду к будущему чемпионату мира. «Результат достойный, тренеры показали себя хорошо», — подчеркнул он.

Ранее 20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Жамнов был назначен главным тренером сборной России в конце сентября. В его тренерский штаб вошли Евгений Набоков, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов.

Анастасия Борисова
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