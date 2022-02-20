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Спорт

Губерниев ответил российскому хоккеисту на пост о хейтерах после серебра на ОИ

Дмитрий Губерниев призвал хоккеиста Слепышева проявлять себя на площадке, а не в Instagram

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к хоккеисту сборной России Антону Слепышеву. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Губерниева, Слепышев оставил все свои силы для постов в интернете. «Разговаривать у себя в социальных сетях — замечательно, но я сегодня ждал совершенно другой игры от Слепышева. Но я так и не дождался этого чуда», — ответил комментатор на пост хоккеиста о хейтерах после серебра на Олимпиаде. Губерниев призвал игрока проявлять себя на хоккейной площадке, а не в Instagram.

Ранее Слепышев обратился к тем, кто критиковал команду. «Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — с таким призывом после поражения в финале выступил хоккеист.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где 20 февраля проиграла Финляндии (1:2). Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов, а финны впервые в истории взяли золото. Слепышев провел на турнире все шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Дарья Коршунова
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