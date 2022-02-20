Названа причина срыва гавкающего в спецприемнике актера Николаева

Российский актер Валерий Николаев, который гавкал в спецприемнике, а потом был переведен в психиатрическую больницу, мог сорваться из-за резкого лишения алкоголя. Такую причину в разговоре с «Пятым каналом» назвал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Посажен на 15 суток, лишен алкоголя и на фоне резкой отмены алкоголя мы видим нарастающее возбуждение и биполярное расстройство в стадии мании, когда человек не отдает себе отчет», — объяснил специалист.

14 февраля стало известно, что Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Отмечается, что, находясь в спецприемнике, он начал вести себя неадекватно. Николаев утверждал, что сокамерник облил его кипятком, однако на теле артиста не нашли никаких повреждений.

56-летний Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждет».