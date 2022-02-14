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Актер Валерий Николаев разделся и погавкал в спецприемнике

Очевидцы заявили о неадекватном поведении оказавшегося в спецприемнике Валерия Николаева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Очевидцы заявили о неадекватном поведении актера Валерия Николаева, оказавшегося в спецприемнике из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает MK.RU.

Находясь в камере, Николаев называл себя великим артистом, разговаривал сам с собой и стучал в дверь. На ужине он обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана, а тот вылил ему тарелку супа в лицо. После потасовки артист написал заявление и потребовал 20 миллионов рублей за ожоги, которые он якобы получил в ходе конфликта.

Попав в другую камеру, Николаев разделся и погавкал. Также очевидцы утверждают, что он засунул в задний проход зубную щетку. После этого актера госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Врачи диагностировали у него биполярное расстройство и не обнаружили на его теле никаких ожогов.

56-летний Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждет».

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Евгений Шульгин
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