Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на закрытии Игр

Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов во время церемонии закрытия Игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шествии принимали участие порядка 60 членов российской делегации. Знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) стал лыжник Александр Большунов, завоевавший на Играх три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Сборная России на Играх насчитывала 461 человека. Помимо самих атлетов, это тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники ОКР и Федерального медико-биологического агентства.

Олимпийцы сборной России завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные спортсмены обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Церемония закрытия стартовала в 15:00 по московскому времени. Она проходит на Национальном стадионе Пекина.