Бывший тренер сборной России объяснил поражение хоккеистов в финале ОИ-2022

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев подвел итоги олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Поражение россиян в финальной игре с Финляндией он объяснил превосходством соперника. «Финны играли более грамотно и сбалансировано как в финале, так и на протяжении всего турнира. Наши, зная об их сильных сторонах, не смогли найти противоядия. Возможно, не хватило опыта тренерскому штабу. При этом замечу, что в финале наши ребята провели одну из лучших игр на этом турнире. Серебро, наверное, можно считать успехом. Любая олимпийская медаль ценна», — заявил Плющев.

Тренер также назвал российских хоккеистов, которые произвели на него положительное впечатление в ходе турнира. «К сожалению, персонально отметить-то почти и некого. За исключением вратаря Ивана Федотова и защитника Александра Никишина — очень перспективный парень. К сожалению, мы продолжаем ориентироваться на результаты 40-летней давности, но чтобы их вернуть, надо хотеть что-то поменять. Советские хоккеисты гремели на весь мир и добивались великих побед, мы сейчас не соответствуем этому уровню», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 ранее в воскресенье, 20 февраля. Финская команда впервые в истории завоевала золото Олимпийских игр.