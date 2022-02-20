Тарасова раскритиковала хоккеистов сборной России за поражение в финале ОИ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист раскритиковала игроков за поражение от Финляндии в финальном матче. «Сейчас мы не самые сильные в мире. Для победы нужно желание. Если бы оно было — не проиграли бы. Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», — добавила Тарасова.

Россия проиграла Финляндии ранее в воскресенье, 20 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, которые впервые в истории стали победителями Игр.

Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду четыре года назад в Пхенчхане. И на тех, и на нынешних соревнованиях отсутствовали представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ).