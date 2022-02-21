Третьяк назвал главного героя Олимпийских игр в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал лыжника Александра Большунова главным героем Олимпийских игр в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

«В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Александр Большунов — герой из героев. Он человек от бога», — заявил Третьяк. Глава ФХР отметил, что завоевать пять медалей в рамках одних Играх редко кому удается.

20 февраля трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о главном герое Олимпиады в Пекине. Она также считает, что такого звания заслуживает лыжник Большунов, завоевавший на Играх три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Олимпийцы сборной России завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Таким образом, отечественные спортсмены обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.