Роднина отказалась считать Валиеву героем Олимпиады в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать российскую фигуристку Камилу Валиеву героем Олимпиады в Пекине. Об этом она рассказала изданию «Чемпионат.com».

«Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. Герой не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов», — заявила она. По мнению Родниной, такого звания заслуживает лыжник Александр Большунов, завоевавший на Играх три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

При этом Роднина выразила надежду, что Валиева продолжит карьеру и будет показывать высокий результат. По словам депутата, сложившаяся ситуация — катастрофа как для спортсменки, так и для фигурного катания и олимпийской команды.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Организаторы отказались пригласить россиянку на показательные выступления.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.