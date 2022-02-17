Организаторы отказались приглашать Валиеву на показательные выступления Игр-2022

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине отказались пригласить российскую фигуристку Камилу Валиеву на показательные выступления по итогам женского турнира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В протоколе указано, что в мероприятии примут участие призеры Анна Щербакова, Александра Трусова и Каори Сакамото. Кроме того, показательные номера покажут кореянка Ю Ен (шестое место), американка Алиса Лью (седьмое место) и бельгийка Луна Хендрикс (девятое место).

Ранее 17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова, на третьем — Сакамото. Выступавшая последней Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. В итоге она заняла четвертое место.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.