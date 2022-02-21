В ДНР горняки остались в шахте без вентиляции из-за обстрелов со стороны ВСУ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без вентиляции в шахте остались 266 горняков. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики республики.

Сообщается, что вентиляционный ствол в 12:00 был остановлен на шахте имени Скочинского в Донецке, в которой на тот момент находились 266 горняков.

В результате инцидента никто не пострадал, всех горняков уже вывели на поверхность. Отмечается, что в ближайшие часы шахта вернется к полноценной работе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал критической военную обстановку в республике. По его словам, украинские силовики ведут массированные обстрелы населенных пунктов и выпустили уже более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам. ВСУ, отметил глава республики, продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново.

Кроме того, в ДНР сообщают, что 21 февраля в поселке шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на работу в утреннюю смену.

