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В ДНР горняки остались в шахте без вентиляции из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР из-за обстрелов остановился вентилятор шахты, в которой находились 266 горняков

Фото: Максим Змеев / Reuters

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без вентиляции в шахте остались 266 горняков. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики республики.

Сообщается, что вентиляционный ствол в 12:00 был остановлен на шахте имени Скочинского в Донецке, в которой на тот момент находились 266 горняков.

В результате инцидента никто не пострадал, всех горняков уже вывели на поверхность. Отмечается, что в ближайшие часы шахта вернется к полноценной работе.

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19 февраля

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал критической военную обстановку в республике. По его словам, украинские силовики ведут массированные обстрелы населенных пунктов и выпустили уже более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам. ВСУ, отметил глава республики, продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново.

Кроме того, в ДНР сообщают, что 21 февраля в поселке шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на работу в утреннюю смену.

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Алиса Реброва
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