Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс, чтобы оказать помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и защитить их право на самоопределение. Об этом РИА Новости заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

По его словам, на данный момент Донбасс находится на передовой и подвергается вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. Координатор комитета подчеркнул, что в последние дни ситуация в регионе «накалилась до предела». При этом Козенко, который возглавляет группу добровольцев, отметил, что считает своим долгом быть вместе с людьми, борющимися за свои права.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Добровольцы c Украины

В Народной милиции Донецкой народной республики заявляли о том, что украинцы также едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. «К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», — утверждается в сообщении ведомства. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.

Факт приезда украинцев подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Басурин добавил, что в ведомстве увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметил он.

Вопрос признания

В последнее время активно возобновилась дискуссия о признании ДНР и ЛНР. Так, 15 февраля российская Госдума проголосовала за необходимость поднять данный вопрос и обратилась за решением напрямую к президенту России Владимиру Путину.

В ДНР приветствовали инициативу Государственной Думы. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что надеется на согласие Путина признать ДНР, однако примет любое решение российского лидера.

В то же время президента Украины Владимира Зеленского также подозревают в желании добиться признания ДНР и ЛНР Россией. Издание «Страна.ua» пишет, что после такого шага Москвы Киев сможет объявить об отсутствии необходимости выполнять «столь нелюбимые» Минские соглашения. Источник издания заподозрил, что именно поэтому сейчас Киев не идет на прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса и внесение изменений в Конституцию, прописанные в договоренностях.

На данный момент независимость ДНР и ЛНР, кроме взаимного признания, на дипломатическом уровне признает только Южная Осетия. Цхинвал, в свою очередь, признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и карликовое государство Науру.

