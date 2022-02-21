Названа альтернатива для российских банков в случае санкций

Российские банки смогут найти альтернативные пути, если США запретят своим финансовым учреждениям обрабатывать их трансакции, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена подготовила предварительный пакет санкций против России в случае «вторжения» на территорию Украины, включающий запрет американским банкам обрабатывать трансакции крупных российских банков.

По словам Беляева, в экономике очень тесно переплетены взаимные интересы тех, кто применяет санкции, и тех, кто под ними находится. «Она настолько сложная, многоальтернативная и взаимозависимая, что всегда можно найти выход. Наши крупные банки — это колоссальные финансовые империи, которые могут решить практически любой вопрос, который перед ними стоит, а поскольку банки связаны между собой системой корреспондентских счетов, то всегда можно найти цепь корреспондентских счетов, которая позволит выйти одной компании на другую для осуществления платежей и трансакций», — отметил он.

Если США запретят американским банкам обрабатывать трансакции российский банков, они смогут реализовывать свои потребности через неамериканские банки, которые находятся вне юрисдикции США, считает экономист. Кроме того, по его словам, компании, находящиеся под санкциями, могут создавать дочерние фирмы, которые будут аффилированы с ними, но юридически независимы от санкций.

Последние несколько месяцев западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины для подготовки военного наступления и угрожают Москве масштабными санкциями. Россия неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента РФ Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе. 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.