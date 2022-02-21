США подготовили санкции против российских банков

Администрация президента США Джо Байдена подготовила предварительный пакет санкций против России, включающий запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters на источники.

По словам собеседников агентства, ограничения предусмотрены на случай «вторжения» России на территорию Украины. Данные меры призваны нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками сторон, составляющих основу глобальных денежных потоков.

Кроме того, источники агентства утверждают, что Вашингтон также намерен задействовать санкции против некоторых российских лиц и компаний посредством включения их в черный список, который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американцами и заморозит их активы в Соединенных Штатах.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.