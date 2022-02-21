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Спорт

Чемпион ОИ оценил поражение российских хоккеистов фразой «не хотели умирать»

Александр Кожевников заявил, что российские хоккеисты не хотели умирать в финале Игр-2022

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале олимпийского турнира Игр 2022 года от команды Финляндии. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Когда пропустили второй, пять-шесть минут было что-то похожее на игру. Но умирать никто не хотел», — оценил поражение такой фразой Кожевников. Он заявил, что проблема не в тренерском штабе, а в самих игроках, которые были не готовы выкладываться на сто процентов.

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16 февраля

20 февраля сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира и завоевала серебро Игр 2022 года в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

После этого генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что запасные игроки должны получить премии по итогам Олимпиады в Пекине. Он сообщил, что будет просить о награждении не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов наравне с теми, кто был в заявке.

Анастасия Борисова
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