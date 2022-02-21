Олимпийская чемпионка осудила поведение Тутберидзе в отношении Валиевой

Олимпийская чемпионка-2018 в парном катании Алена Савченко осудила поведение тренера Этери Тутберидзе в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Ее цитирует Eurosport.de.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети в группе Тутберидзе страдают», — высказалась Савченко. Она отметила, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались.

Савченко подчеркнула, что тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идет о психологическом аспекте. «Я не могу судить работу тренера — просто видела то же самое, что и все. И этого для меня достаточно», — поделилась спортсменка.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренеров Камилы Валиевой за «холодность» после ее выступления в произвольной программе Олимпиады. «Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — удивился Бах.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Ранее спортсменка стала участницей допинг-скандала. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.