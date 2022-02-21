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Капитан сборной России по хоккею рассказал о проблемах с питанием на Олимпиаде

Хоккеист Вадим Шипачев рассказал, что у него неделю болит живот из-за питания на ОИ-2022
Вадим Шипачев (в центре)

Вадим Шипачев (в центре). Фото: George Walker IV-USA TODAY Sports / Reuters

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев пожаловался на боли в животе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, у него всю последнюю неделю болит живот, и это связано с качеством питания в олимпийской деревне в Пекине. «Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки. Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться», — заявил Шипачев.

При этом форвард подчеркнул, что не оправдывает проблемами с питанием поражение сборной России в финале Олимпиады. По словам игрока, все участники турнира находились в равных условиях.

Перед началом Олимпийских игр российская биатлонистка Валерия Васнецова также пожаловалась на питание в Пекине. Она сдала положительный тест на COVID-19 и была вынуждена находиться в карантинном отеле. Васнецова говорила, что может есть только макароны, так как остальная пища непригодна для употребления.

Сборная России по хоккею 20 февраля в матче за золотые медали Олимпиады-2022 проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Алексей Гусев
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