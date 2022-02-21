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Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за слова поддержки и веру на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к болельщикам после Олимпиады в Пекине. Спортсменка опубликовала пост на странице в Instagram.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня», — поделилась фигуристка. Она заявила, что всегда будет это помнить и кататься для этих людей.

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Ранее 21 февраля Валиева подвела итоги Игр в Пекине. «Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова, Даниила Марковича Глейхенгауза», — написала она. По словам 15-летней фигуристки, они не просто тренируют ее, но и учат преодолевать себя, что помогает не только в спорте, но и в жизни.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Вокруг нее разгорелся допинг-скандал во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала победительницей.

Дарья Коршунова
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